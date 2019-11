Barcellona, Dembelé ancora out: il club pensa ad uno psicologo

Ousmane Dembelé si è fermato di nuovo. L’attaccante del Barcellona, durante il primo tempo della gara di Champions League contro il Borussia Dortmund, ha riportato una lesione al bicipite femorale destro che lo costringerà ai box per almeno un mese. Per il francese è l’ennesimo infortunio da quando veste la maglia blaugrana, tanto che il club, secondo quanto raccolto da AS, starebbero pensando di inserire un aiuto psicologico nel suo percorso di recupero. Lo staff medico del Barça, al suo interno, può infatti contare anche su diversi psicologi ed alcuni di questi potrebbero essere utilizzati per fornire un supporto a Dembelé. Il giocatore sarebbe infatti abbattuto da questo ennesimo problema fisico, con i cambiamenti adoperati nel proprio stile di vita che sembrano non aver giovato a mantenerlo integro.