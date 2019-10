Barcellona, Dembelé squalificato per due giornate: salterà il Clasico

Niente Clasico contro il Real Madrid per Ousmane Dembelé. L’attaccante del Barcellona è stato infatti squalificato per due giornate in seguito all’espulsione rimediata negli ultimi minuti della partita contro il Siviglia e sarà così costretto a saltare la super sfida del Camp Nou in programma il prossimo 26 ottobre.

Un rosso che non è stato digerito dallo staff catalano, in quanto arrivato sul punteggio di 4-0 in favore del Barça. Il francese, nei minuti finali di gara, si è però lasciato andare ad un eccesso di nervosismo, pagato a caro prezzo.