Barcellona, Depay in città: a breve la presentazione ufficiale

Memphis Depay si presenta ufficialmente ai tifosi del Barcellona

Ancora pochi giorni e Memphis Depay potrà godersi davvero il passaggio al Barcellona dopo l'esperienza al Lione. L'attaccante olandese troverà in Ronald Koeman un tecnico che lo ha voluto fortemente e che crede in lui. Così la trattativa è filata senza grossi intoppi. Il giocatore arriva senza che il club catalano debba spendere cifre per liberarlo da un contratto in corso: Depay, infatti, era svincolato dopo il rifiuto del rinnovo con il Lione. Una terminate le vacanze dopo l'Europeo, concluso mestamente agli ottavi di finale contro la Repubblica Ceca, il centravanti è atterrato a Barcellona dove svolgerà le visite mediche e verrà presentato ufficialmente a stampa e tifosi come nuovo acquisto.