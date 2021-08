Barcellona, Depay: “Non posso essere felice del tutto per mio gol perché…”

Parole di stizza per l'olandese a segno con i blaugrana in Liga

Un pareggio che non fa troppo contento nessuno. Parliamo del'1-1 tra Atletico Bilbao e Barcellona andato in scena nella notte spagnola. Se le parole di Koeman potevano far capire lo stato d'animo del mister, quelle di Memphis Depay certificano la delusione per l'esito del match. L'attaccante olandese, tra i migliori dei suoi, ha messo a segno la sua prima rete ufficiale con la maglia blaugrana in Liga. Una marcatura non del tutto festeggiata a causa, appunto, del risultato della gara.

Parlando ai media spagnoli dopo il match, l'attaccante ex Lione non ha nascosto la delusione: "Devo dire la verità, non riesco ad essere pienamente felice per il mio gol", ha detto Depay. "Siamo contenti che dopo essere andati in svantaggio abbiamo fatto gol, però... Sì, sono sono felice del gol ma non per il risultato. Volevamo vincere e portare a casa i tre punti". Dopo due gare il Barcellona si trova a quota 4 punti in Liga e nella prossima sfida affronterà il Getafe.