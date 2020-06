Barcellona, disappunto Suarez: “Buttiamo un sacco di punti. Liga? Non dipende più da noi”

Due gol ma tanta, tantissima amarezza. Luis Suarez è tornato a fare ciò che sa fare meglio: segnare. Il Barcellona, però, non è riuscito a portare a casa la vittoria contro il Celta Vigo fermandosi sul 2-2. Difficile per i blaugrana accettare un unico punto specie sapendo che il Real Madrid, questa sera, potrà scappare in vetta solitaria allungando a +2. Intervenuto dopo la gara, il Pistolero del Barcellona ha commentato, come riportano i media spagnoli tra cui Marca, il momento della squadra.

Suarez: “Buttiamo all’aria punti. Liga? Non dipende più da noi”

Non fa giri di parole Suarez per descrivere il momento del Barcellona: “A livello individuale sono felice di aver aiutato la squadra con due gol. Ma in generale sono ancora molto arrabbiato e deluso. Abbiamo perso due punti e ci sono molte cose su cui dobbiamo lavorare per migliorare. Buttiamo all’aria un sacco di punti. Non ci è mai successo prima. Siamo frustrati per questo risultato. Abbiamo perso altri due punti nella corsa al titolo”. E a proposito del duello col Real Madrid: “La Liga? Ormai non dipende più da noi. Il nostro destino prima era nelle nostre mani, ora non più. Dobbiamo aspettare che il Real Madrid faccia degli errori”.

