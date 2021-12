Barcellona, è caccia ad un difensore centrale. Ecco i nomi

Il Barcellona, allenato da Xavi, starebbe cercando un difensore centrale in questa sessione invernale del calciomercato.

Il Barcellona cerca un rinforzo in difesa. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo, Mundo Deportivo, Umtiti e Lenglet sono nella lista dei cedibili per gennaio, quindi per migliorare il reparto arretrato dei blaugrana e per sostituirli, la dirigenza avrebbe inserito sul proprio taccuino i nomi di due giocatori del Chelsea, Azpilicueta e Christensen, entrambi in scadenza di contratto e quindi occasioni a parametro zero. Un altro giocatore che piace e che potrebbe essere un'occasione di mercato, è il difensore della Lazio, Luiz Felipe, anche lui in scadenza di contratto a giugno.