Barcellona e Real Madrid su Musa Juwara: gli ultimi sviluppi

Musa Juwara ha già gli occhi di mezza Europa addosso. Dopo il gol contro l’Inter sono aumentate le richieste arrivate per il giovane ragazzo gambiano, che adesso si ritrova al centro delle vicende di mercato.

LA SUA STORIA

La storia del ragazzo è ormai di dominio pubblico: arrivato in Italia, nello specifico in Sicilia, nel giugno 2016 come migrante, ha dovuto fare parecchia strada prima di arrivare all’esordio stagionale in Serie A lo scorso 7 febbraio contro la Roma, giocando appena per 4′. Nel corso dell’ultimo match vinto dal Bologna contro l’Inter ha giocato per 25′, riuscendo persino a trovare il gol e attirando su di sé l’attenzione mediatica e degli osservatori di tutto il mondo.

REAL MADRID E BARCELLONA

Adesso su di lui ci sono persino Real Madrid e Barcellona, stando a quanto riportato da Don Balòn. Il Bologna difficilmente lo lascerà andare già in questa stagione, ma se dovesse arrivare dalla Spagna un’offerta importante sarà difficile rifiutare sia per lui, che per la società. In Spagna il ragazzo è già stato rinominato il “nuovo Aubameyang” per caratteristiche tecniche e per la velocità, e sebbene le premesse ci siano tutte è necessario dargli il tempo che gli serve per dimostrare tutto il suo effettivo valore.