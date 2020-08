Barcellona, è scattata l’epurazione voluta da Koeman. Ecco chi parte

Epurazione Barcellona. Dopo Messi andranno via anche Suarez, Vidal, e Rakitic, che ha detto sì al suo Siviglia per un grande ritorno: ai blaugrana andranno meno di 10 milioni. Cerca una nuova sistemazione Umtiti, l’ultimo dei big messi alla porta da Koeman -riporta Gazzetta dello Sport-. Il neo tecnico catalano intanto corteggia Wjnaldum, beniamino di Klopp in scadenza tra un anno col Liverpool. Si è spenta sul nascere l’ipotesi di uno scambio Griezmann-Joao Felix: Simeone ha detto no e nessuno cambierà casacca. Il Benfica, infine, ha trovato il dopo-Cavani. L’avventura del Matador in Portogallo è finita prima ancora di iniziare. L’uruguaiano ha fatto dietrofront al momento della firma e il Benfica ha trovato un’alternativa in Mariano Diaz del Real Madrid. Jorge Jesus lo aspetta, ma i Blancos hanno chiesto 20 milioni e hanno respinto la prima proposta di prestito con diritto di riscatto. A Lisbona c’è fiducia di ammorbidire i madrileni nelle prossime ore.