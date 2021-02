Barcellona-Elche, Messi chiede la maglia al portiere Edgar Badia: la sua reazione è virale…

Vince il Barcellona nel recupero della sfida di Liga contro l’Elche. Se il 3-0 finale non desta troppa curiosità, quanto accade al termine della sfida, invece, ha davvero infiammato gli appassionati e tanti utenti dei social network. Protagonisti Lionel Messi e il portiere rivale Edgar Badia.

Lo scambio di maglia… inatteso

Succede anche questo in una partita di calcio. Il sei volte Pallone d’Oro Lionel Messi vuole la tua maglia e tu, beh, proprio non te l’aspetti. Chiedere a Edgar Badia, estremo difensore dell’Elche, che ha appena perso la gara, per giunta subendo tre reti, – due delle quali proprio dalla Pulce -, e che si trova a tu per tu con quello che, probabilmente, è il suo idolo e non sa bene come comportarsi.

L’episodio avvenuto alla fine di Barcellona-Elche è davvero unico e divertente. L’estremo difensore si avvicina a Messi per chiedere la sua t-shirt, la ottiene e… viene colpito dalla richiesta, seppur non troppo strana, di ricevere in cambio la sua divisa. Badia è rimasto talmente sorpreso dalla risposta della Pulce che il suo volto ha fatto trapelare ogni emozione tanto che quei secondi non sono sfuggiti ai più attenti osservatori dei social dove il siparietto è stato lungamente argomentato…

“Un vero campione Messi”, ha scritto qualcuno sottolineando come, nella sua normalità, Messi sia stato davvero speciale. “Guardate il portiere, non ci credeva ed è rimasto sorpreso”. Altri invece colgono la gioia immensa nel volto di Badia: “La felicità di un bambino quando Messi gli ha chiesto la maglia…”.