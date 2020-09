Barcellona, esordio per Pjanic? Koeman: “Non partirà titolare, ma poi si vedrà”

Il Barcellona è pronto a ripartire per prendersi importanti rivincite. Bisogna innanzitutto cancellare l’incubo dell’8-2 rimediato contro il Bayern Monaco nei quarti di finale di Champions League. E poi i blaugrana vogliono dimenticare la bruciante sconfitta nell’ultima Liga, quando nel finale il Real Madrid mise la freccia e superò i Blancos.

Il nuovo tecnico Ronald Koeman parla alla vigilia dell’incontro, soffermandosi anche sulla situazione di Miralem Pjanic: “Sicuramente rientra nei convocati, non è pronto per giocare dal primo minuto, non è al 100%, ma domani può giocare. In generale spero che vada tutto bene. Non vedo l’ora di giocare questa partita: sarà un interessante test visto che giochiamo contro una squadra di prima divisione. Peccato per la mancanza di pubblico, con i tifosi sarebbe stato diverso”.