Barcellona fermato da… Wu Lei: primo marcatore cinese di sempre a fare gol ai blaugrana

Non bastano Luis Suarez e Arturo Vidal al Barcellona per trionfare nel match di Liga contro l’Espanyol. I catalani non hanno vinto il derby di campionato nonostante essere passati in vantaggio e aver ribaltato l’iniziale gol subito.

A mettere la parola fine sulla gara è stato Wu Lei, ala o attaccante dell’Espanyol e della nazionale cinese. Il classe 1991, già primatista di presenze e di reti dello Shanghai SIPG detiene anche il record di più giovane giocatore ad aver esordito nel calcio cinese professionistico, avendolo fatto a soli 14 anni e 287 giorni. Nella notte di Liga, il calciatore è riuscito ad ottenere un altro incredibile record, ovvero quello del primo marcatore di nazionalità cinese di sempre a fare gol al Barcellona. Nessuno prima di lui ci era riuscito. Un gol pesante, per il punteggio della gara – terminata sul 2-2, ma anche per le statistiche!