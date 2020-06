Barcellona, fine di una “dinastia”: anche Bojan Senior lascia il club

In casa Barcellona si conclude una piccola grande epoca, quella della famiglia Bojan Krkic. Il più noto di questa famiglia è Bojan Junior, attaccante esploso nella Cantera, due volte campione d’Europa con i blaugrana e poi trasferitosi in Italia alla Roma e al Milan, senza grandi acuti. Ora il ragazzo gioca nel Montreal Impact, dopo un lungo girovagare in Europa. Oggi, secondo quanto riportato da SER Catalunya, è toccato al padre omonimo, Bojan Senior, lasciare il Barcellona, dove lavorava come scout per i catalani.