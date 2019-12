Barcellona, furia Bartomeu sulla VAR: lettera di protesta alla Federcalcio

Dopo il 2-2 arrivato contro la Real Sociedad, il Barcellona ha protestato molto per l’arbitraggio di Antonio Alberola Rojas colpevole di non aver concesso un rigore plateale per un intervento su Piqué. Dalla Spagna, addirittura, parlano di una lettera di Bartomeu, presidente blaugrana, alla Federcalcio.

Secondo il club blaugrana, infatti, il direttore di gara non avrebbe concesso un rigore solare per una trattenuta su Piqué e il presidente non avrebbe preso bene il mancato utilizzo della tecnologia. Da qui, come scrive il Mundo Deportivo, la lettera di protesta che quest’oggi il patron Bartomeu invierà al presidente della Federcalcio Luis Rubiales per lamentarsi formalmente contro l’uso del VAR e sottolineare che il Barcellona è da sempre uno dei promotori della tecnologia nel calcio.

Anche le prime pagine dei quotidiani spagnoli di oggi, sottolineano quanto accaduto nella gara del Barcellona.

