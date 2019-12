Barcellona, furia Vidal: lascia l’allenamento a poche ore dal Clasico

Clima teso in casa Barcellona. A poche ore dal Clasico con il Real Madrid, in programma questa sera al Camp Nou alle 20, i blaugrana devono fare i conti con il caso Vidal. Secondo quanto raccolto da ESPN, il cileno, una volta saputo che non avrebbe fatto parte della formazione titolare, ha lasciato l’allenamento di rifinitura furente. Un episodio che, a poche ore da una sfida così importante, non testimonia certo un clima di rilassatezza nella squadra di Ernesto Valverde.

Della situazione potrebbe approfittarne l’Inter, da tempo sulle orme di Vidal. In caso di addio al Barcellona da parte del centrocampista, i nerazzurri sarebbero in pole position per aggiudicarsene le prestazioni.

