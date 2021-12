Barcellona, Gavi incredulo: “Giocare al Camp Nou un sogno”

Gavi, giovane talento spagnolo, ha parlato del suo sogno di giocare al Barcellona.

Il centrocampista spagnolo, classe 2004 del Barcellona, Gavi, dopo la premiazione come ‘Miglior Giovane dell'anno’ ha detto "Sono sempre stato del Barcellona, sin da quando ero piccolo. Era chiaro che volevo giocare per questa squadra. Per me giocare al Camp Nou era un sogno e alla fine l’ho realizzato. Nei primi tempi il distacco da casa mi è pesato molto. E’ stato molto difficile per me, ma con il passare dei mesi e della stagione mi sono adattato. Alla fine tutto è andato bene e sono contento di essere un giocatore del Barça". Il giovane talento spagnolo ha collezionato in questa stagione 3 assist e 1 gol in 16 partite di Liga oltre ad aver giocare le sue prime sei partite in Champions League.