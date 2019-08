Barcellona, grana Dembelé: out 5 settimane per rottura fibrillare al bicipite femorale

Il Barcellona perde Ousmane Dembelé per 5 settimane: l’attaccante francese, come rivelato dagli esami strumentali, ha riportato una rottura fibrillare al bicipite femorale che lo terrà fuori per diverso tempo.

Brutte notizie, quindi, per il tecnico Ernesto Valverde. Dopo il ko all’esordio in Liga, piove sul bagnato con l’esterno francese che sarà assente per circa un mese. Come informa lo stesso club catalano, gli esami strumentali cui è stato sottoposto Ousmane Dembelé, infatti, hanno rivelato la presenza di una rottura fibrillare al bicipite femorale della coscia sinistra, per la quale il francese dovrà fermarsi per 5 settimane.

Attraverso un comunicato apparso nei canali ufficiali del Barcellona, la società ha annunciato l’infortunio del giocatore e i tempi di recupero: “Gli esami strumentali cui si è sottoposto il giocatore della Prima squadra Ousmane Dembelé hanno confermato che soffre di una rottura fibrillare al bicipite femorale della coscia sinistra. Il tempo stimato per il suo ritorno in campo è di 5 settimane”. Per i blaugrana, una brutta notizia anche in ottica mercato, dato che per arrivare a Neymar, Dembelé era stato proposto come pedina di scambio.