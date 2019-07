Barcellona, Griezmann a sorpresa: “Tutti parlano di vincere la Champions, ma io voglio…”

Il nuovo acquisto del Barcellona Antoine Griezmann si prepara alla prima stagione con la maglia blaugrana. Il francese è carico in vista degli impegni in campionato e in Champions League con un unico desiderio: vincere.

Il classe ’91 ha parlato ai microfoni di Sport, rivelando, a sorpresa, quale sia il suo reale obiettivo con la nuova divisa dei catalani.

ANCORA NESSUNA – “Tutti parlano della Champions League e di tornare a vincerla perché è da un po’ che non si alza il trofeo”, ha detto Griezmann. “Però anche la Liga è davvero complicata e difficile da vincere. Io gioco a calcio da quando avevo 18 anni e non ne ho ancora vinta una. Certo, la Champions League è un trofeo speciale. Ma ci sono molti fattori che ti permettono di arrivare fino in fondo. Basta una giornata storta o un errore e sei fuori. Però è chiaro che tutti i top club vogliono vincerla”.