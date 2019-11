Barcellona, Griezmann duro: “Sconfitta? Problema di atteggiamento…”

Cade il Barcellona in campionato e lo fa in modo piuttosto importante. Il 3-1 subito in casa del Levante non fa felici i catalani che si fanno agganciare in vetta dal Real Madrid e vedono sciupata l’ccasione di allungare.

Parlando a caldo dopo il match ai media spagnoli, Antoine Griezmann, neo attaccante dei blaugrana, ha commentato la prestazione dei suoi senza giri di parole: “I due gol subiti? Può essere un problema di concentrazione, attenzione, sicuramente non siamo entrati bene nella ripresa. Possiamo solo imparare e migliorare”.

PROBLEMA – “In una gara tutto può succedere, il problema è reagire. E noi non ci siamo riusciti, dobbiamo vedere cosa abbiamo fatto di sbagliato e farlo funzionare. Problema di atteggiamento? Può essere un problema di tutto, non abbiamo fatto bene. Tre gol in dieci minuti possono essere un problema di calcio o atteggiamento. Dobbiamo lavorare e fare di tutto affinché questo non accada di nuovo. Il mio ambientamento? È successo anche all’Atlético Madrid, devo migliorare a poco a poco. Quello che ho imparato lo devo al Cholo (Simeone ndr)”, ha concluso Griezmann.