Barcellona, Griezmann: “Messi e Suarez? Ci conosciamo sempre meglio…”

Netta vittoria per il Barcellona, che quest’oggi ha sconfitto per 3-0 l’Eibar. Una gara in cui, per la prima volta, sono andati a segno contemporaneamente tutti e tre gli uomini di attacco: Griezmann, Messi e Suarez. Al termine del match, come raccolto dal Mundo Deportivo, è stato l’ex giocatore dell’Atletico Madrid a prendere la parola.

PRESTAZIONE – “Da un punto di vista statistico questa sembra la mia miglior prestazione, ma a livello di lavoro è in linea con quanto ho fatto nelle altre gare. Io gioco per far divertire i miei compagni. Il tridente? Ci saranno giornate positive ed altre un po’ meno, ma poco a poco ci stiamo conoscendo sempre di più”.