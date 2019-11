Barcellona, Griezmann ‘Not Found’: meno gol e passaggi rispetto ai tempi dell’Atletico Madrid

L’acquisto di Antoine Griezmann da parte del Barcellona continua a far parlare. Questo volta, però, per alcuni dati statistici che confermano come, per il momento, l’approdo del francese non stia ripagando lo sforzo economico fatto.

A sottolineare il momento negativo del Piccolo Diavolo, è Marca che nella sua edizione online ha messo in evidenza come Griezmann sia totalmente, o quasi, fuori dagli schemi del Barcellona.

DATI – Analizzando qualche dato, il quotidiano spagnolo mostra come Griezmann non ‘sia pervenuto’. Meno gol e meno passaggi rispetto ai tempi dell’Atletico Madrid, ma anche statistiche peggiori nelle ultime gare, rispetto a chi ha giocato meno di lui. A questo punto della stagione, nell’anno precedente il francese aveva collezionato 595 passaggi, adesso, col Barcellona solamente 529. Per non parlare delle reti: 4 attuali contro le 6 con la maglia dei Colchoneros. Il confronto diventa impietoso se si prende in esame la gara di Champions League contro il Celtic dove Dembelé, entrato a partita in corso ha collezionato 43 passaggi in 20 minuti, mentre Griezmann solo 21 in 73 minuti giocati. Insomma, a Barcellona sono ancora alla disperata ricerca del vero Griezmann.