Barcellona, hackerato l’account Twitter

Gli account Twitter del Barcellona sono stati hackerati dal gruppo ‘OurMine’ subito dopo la partita con il Getafe. Un gesto provocatorio per denunciare il basso livello di sicurezza del club nei suoi profili social. I vari canali azulgrana hanno pubblicato il seguente messaggio, ad opera del gruppo di specialisti: “Ciao, siamo OurMine. Bene, questa è la seconda volta che lo facciamo. Il vostro livello di sicurezza è migliorato, ma non è ancora al meglio. Per aumentare la sicurezza dei vostri account contattateci”. Una burla bella e buona. ‘OurMine’, oltre a questo, ha anche pubblicato un fotomontaggio con Neymar in maglia azulgrana, facendo credere per pochi secondi ai tifosi un qualcosa di improbabile. Nel giro di pochissimi minuti il Barça ha ripreso la situazione in mano, cancellando tutti i post. Ma chissà che qualche consiglio al gruppo ‘OurMine’ non sia già stato chiesto.