Barcellona, i migliori debuttanti al Camp Nou di questo secolo: Griezmann in vetta!

Un debutto al Camp Nou certamente da ricordare per Antoine Griezmann, domenica scorsa, nella seconda giornata della Liga 2019-2020: per il francese, arrivato qualche mese fa dall’Atletico Madrid, doppietta e un assist nel 5-2 al Betis di Siviglia. Si è aggiudicato così la “palma” di miglior esordiente blaugrana nello stadio di casa per quanto riguarda il secolo in corso, ossia dal 2000 in avanti. Ma chi sono gli altri? Ecco la Top 5 nel nostro pezzo a schede, prendendo spunto dal giornale spagnolo As.

Scheda 1 di 5