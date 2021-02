Barcellona, il candidato alla presidenza Freixa: “Possiamo acquistare Mbappè e Haaland”

Toni Freixa, uno dei tre candidati alla presidenza del Barcellona, intervenuto sulle frequenze di Rac 1 fa un proclamo decisamente da sogno: “Il mio messaggio è che il Barcellona avrà una squadra competitiva come vogliono i soci. Saremo i più forti nella stagione 2021-22. Non faccio nomi fino a quando non acquisteremo perché potrebbero condizionare le trattative, però è possibile prendere sia Haaland che Mbappé. Rinnovo Messi? Conosce la situazione del club e sono fiducioso che possa aspettare le elezioni per decidere il suo futuro”. Difficile capire se il proclamo di Freixa possa corrispondere alla realtà, ma qualche tifoso blaugrana inizia decisamente a sognare.