Barcellona, il candidato presidente Vilajoana: “Messi via? Se proprio insiste…”

Potrebbe mai esistere un Barcellona senza Leo Messi e con la Pulce in un’altra squadra? Lo scenario da incubo per i tifosi catalani sembrava possibile già durante l’estate, quando la spaccatura tra l’argentino e la dirigenza blaugrana ha toccato picchi di tensione davvero clamorosi. Alla fine il divorzio è stato scongiurato, ma forse non per molto.

ADDIO LEO

Infatti il candidato alla presidenza del Barcellona, Xavier Vilajoana non ha negato l’ipotesi di un addio di Messi via. Queste le sue parole a SER Catalunya: “Se decidesse che non vuole assolutamente restare al Barça, che non sente più alcun entusiasmo… La mia certezza è che, se un giorno Messi dovesse andarsene, meriterebbe i più grandi onori possibili per tutto quello che ha fatto qui”, le sue dichiarazioni sul tanto discusso futuro di Messi.