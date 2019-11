Barcellona, il guaio oltre alla sconfitta: Suarez infortunato, problemi al polpaccio”

Non solo la sconfitta di Levante per 3-1 che fa perdere la vetta della Liga, il Barcellona deve vedersela con un altro problema, di un certo spessore: l’attaccante Luis Suarez è uscito malconcio a ridosso dell’intervallo, accusando un problema muscolare al polpaccio. Mister Valverde ha detto che ancora non sapeva bene cosa fosse capitato, ma che di certo è sempre dura giocare quando si perde un giocatore della sua importanza nel corso del primo tempo. Lo staff sanitario dei blaugrana ha parlato inizialmente di “problemi muscolari alla gamba, nella zona del soleo”, ma che al ritorno a Barcellona verranno fatti i dovuti esami e accertamenti per capire l’entità esatta dell’infortunio. Notizia importante in ottica Inter, essendo il Barça avversario dei nerazzurri in Champions League.