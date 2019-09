Barcellona, il maltempo non perdona: volo ritardato per la trasferta di Granada

Qualche problema per il Barcellona non solo in campo, ma anche fuori. Un piccolo inconveniente rischia di rendere più dura del previsto la trasferta blaugrana contro il Granada.

Come riporta Sport, infatti, il volo che la squadra di Messi e compagni avrebbero dovuto prendere in mattinata ha subito un ritardo, modificando, in parte, i piani della società. Mezz’ora che può fare la differenza, se si pensa alle abitudini perfettamente scandite dei giocatori, con pasti e riposo pomeridiano rigorosamente fissati. Nonostante lo sciopero che sta colpendo l’aeroporto Josep Tarradellas, il ritardo è stato causato dal classico temporale, evidentemente di forte portata, che ha impedito la partenza prevista per 11.00 di questa mattina.

Dopo circa mezz’ora dall’orario previsto, però, il volo è riuscito a partire con il Barcellona che al suo arrivo si è diretto immediatamente all’Hotel Palace Granada ad una decina di chilometri dalla capitale de La Alhambra. Alle 21 il match de La Liga, con Messi a guidare di nuovo la squadra alla ricerca del primo successo esterno in campionato della stagione