Barcellona, il retroscena: a gennaio tentativo per riportare in blaugrana Iniesta

Clamoroso retroscena di mercato, quello svelato da Sport. Secondo quanto raccolto dal quotidiano spagnolo, il Barcellona, durante il mercato di gennaio, avrebbe provato a riportare in Spagna Andres Iniesta, oggi ai giapponesi del Vissel Kobe. Scopo della dirigenza blaugrana sarebbe stato quello di inserire all’interno dello spogliatoio un elemento di personalità, in modo da cercare di porre rimedio alle difficoltà incontrate in questi mesi. Il tentativo, tuttavia, non è andato a buon fine, con il centrocampista che è rimasto al club nipponico, con il quale ha un contratto di altri due anni.

Iniesta, campione del mondo con la Spagna nel 2010, ha lasciato il Barcellona nell’estate 2018.