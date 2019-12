Barcellona, il rimpianto di Valverde: “Liverpool? Avremmo vinto la Champions senza quel ko… pagati i fantasmi di Roma”

Fine anno, tempo di bilanci. Anche in casa Barcellona, dove Ernesto Valverde, come raccolto da Marca, è tornato sui mesi passati, esprimendo quello che è il suo più grande rimpianto: la clamorosa eliminazione per mano del Liverpool nella semifinale di Champions League, con i Reds capaci di imporsi per 4-0 ad Anfield ribaltando così la sconfitta per 3-0 del Camp Nou nella gara di andata.

LIVERPOOL – “Ad Anfield abbiamo avuto delle occasioni, poi però abbiamo subito il primo gol. Dal punto di vista psicologico lo abbiamo pagato, ci sono tornati a mente i momenti della gara dell’Olimpico contro la Roma. Abbiamo avuto un attimo di debolezza che ci ha penalizzato. E’ stato uno dei momenti più difficile dell’anno. Se avessimo passato il turno a Liverpool, avremmo vinto la Champions League”.

DE JONG CHIAMA DE LIGT: “PUO’ VENIRE A BARCELLONA IN BREVE TEMPO…”