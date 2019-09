Barcellona, in Spagna sicuri: Piqué è il preferito dei tifosi per diventare presidente dopo Bartomeu

Curiosa notizia riportata da AS a proposito del futuro dirigenziale del Barcellona. Il quotidiano spagnolo, infatti, pensa al prossimo presidente blaugrana dopo Bartomeu. L’attuale numero uno terminerà il proprio mandato nel 2021 ed è lecito pensare ad un possibile nuovo patron.

Il nome che spicca è quello di Gerard Piqué, attuale difensore del club catalano. Secondo AS, il centrale è il preferito dei fan del Barça come futuro presidente, quando Bartomeu avrà terminato la propria gestione e dovrà convocare le prossime elezioni presidenziali. Nonostante il difensore non sembri attualmente candidato al ruolo, in caso di richiesta dei tifosi lo farà e potrebbe diventare il numero uno del Barcellona.



Al momento, spiega il periodico, Piqué sta facendo esperienza da dirigente e da numero uno all’Andorra, club acquistato di recente e potrebbe, tra due anni, essere pronto al grande salto. I suoi ex compagni di squadra, nonché stelle blaugrana, Xavi e Puyol potrebbero far parte dell’entourage dirigenziale del futuro.