Barcellona, infortunio Messi: niente tournée negli Stati Uniti

Tegola in casa Barcellona: Lionel Messi si è infortunato al polpaccio. L’argentino, tornato ad allenarsi proprio oggi dopo le vacanze, è andato ko riportando una lesione al soleo.

Il problema fisico gli farà saltare la tournée dei blaugrana negli USA. La società lo ha comunicato attraverso il proprio sito ufficiale e i canali social del club: “Leo Messi, rientrato dopo le vacanze estive, ha interrotto l’allenamento a causa di un problema alla gamba destra. I test hanno mostrato una lesione di primo grado al soleo. In questo modo, Messi rimarrà a Barcellona per riprendersi e non viaggerà per il tour degli Stati Uniti. Bisognerà attendere evoluzioni per capirne le future disponibilità”.

Incerti i tempi di recupero per l’argentino.