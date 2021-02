Barcellona, Jordi Alba ci crede: “Possiamo lottare per la Liga. Anche le altre perdono…”

Il Barcellona torna, forse, in corsa per la Liga. Vittoria netta contro l’Elche nel recupero di campionato. Secco il 3-0 dei blaugrana di Koeman firmato da una doppietta di Lionel Messi e dal gol di Jordi Alba. Proprio l’esterno dei catalani ha parlato del match ma anche del proseguimento della stagione ai microfoni di Movistar +.

Jordi Alba crede nella Liga

“Psicologicamente queste vittorie aiutano. Se non diamo il cento per cento, è difficile per noi vincere. Penso che contro l’Elche siamo stati la migliore squadra in campo e abbiamo meritato di segnare e vincere la sfida”, ha commentato l’esterno spagnolo. “I gol di Leo (Messi ndr) ci hanno portato tranquillità. La partita non è stata facile, ma ora dobbiamo tenere il passo e vincere i prossimi incontri”.

Sul clima in squadra e le possibilità da qui alla fine del campionato: “I giocatori che sono a Barcellona da molto tempo stanno cercando di creare le condizioni più confortevoli per lo sviluppo dei giovani. Il livello della squadra si è stabilizzato e credo che nelle ultime partite si sia visto. Stiamo vivendo momenti difficili, è vero, ma per superarli dobbiamo essere uniti. Abbiamo l’opportunità di lottare per il titolo. Anche altre squadre perdono nel campionato spagnolo”, ha concluso Jordi Alba.

