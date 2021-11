Barcellona, Jordi Alba: “Con Xavi è tornata la fiducia. Col Benfica una finale”

Jordi Alba racconta come sta attraversando questo periodo il Barcellona

Il Barcellona riparte con l'arrivo di Xavi. Il tecnico catalano ha esordito vincendo la sua prima partita sulla panchina dei blaugrana. Ora bisogna provare a invertire la rotta in Champions League, con la sfida cruciale contro il Benfica. Un match difficile, anche perché gli spagnoli saranno costretti a rifilare almeno tre reti ai portoghesi senza subirne per rimediare al 3-0 dell'andata. Il terzino Jordi Alba spiega le sue impressioni sul momento dei catalani nel corso della conferenza stampa della vigilia: "La nostra fiducia è alta in questo momento e domani per noi sarà come una finale. Vogliamo vincere come ogni altra partita. La squadra è motivata. Nella partita in Portogallo abbiamo avuto molte occasioni, ma non si sono concretizzati. Dobbiamo essere consapevoli delle loro qualità in contropiede, li conosciamo bene, sappiamo che sarà difficile. Dobbiamo approfittare di giocare in casa con i nostri tifosi e speriamo di vincere".