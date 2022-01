Barcellona, Jordi Alba risponde alla critiche: “Vanno bene solo se meritate”

Jordi Alba, terzino sinistro del Barcellona, ha risposto alle critiche al quotidiano spagnolo AS

Al termine della vittoria di misura del Barcellona contro il Deportivo Alaves, ad AS, Jordi Alba ha risposto così alle critiche ricevute: “Mi sento nel mirino da anni, ma accetto tutte le critiche. Faccio parte di un ambiente importante e so bene che quando gioco male vengo criticato. Se gioco bene però non si parla di me, se faccio due assist nemmeno ma se gioco male invece tutti mi massacrano. Ciò non mi preoccupa molto perché i miei compagni e il mio staff mi rispettano ma nessuno mi ha regalato niente durante questi dieci anni con il Barcellona. E' sempre stato così e ora lo è di più. Quando perdiamo se la prendono sempre con i senatori, ma ci sono senatori in tutte le squadre d'Europa. Non li ha solo il Barcellona. Insomma, le critiche vanno bene ma solamente quando sono meritate”.