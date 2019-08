Barcellona k.o. all’esordio: ma l’ultima volta arrivò il Triplete

Incredulità e paura animano il day after dei tifosi del Barcellona. Nessuno si sarebbe aspettato un tracollo all’esordio in Liga contro l’Athletic Bilbao. Invece Aduriz ha colpito ed affondato in extremis i campioni di Spagna in carica, costringendoli ad inseguire in caso di vittorie di Atletico e Real Madrid. Nulla di compromesso, ma l’allarme risuona pesantemente. Specialmente se si pensa che Leo Messi e Luis Suarez sono acciaccati e Antoine Griezmann sembra l’ombra di sé stesso. Tuttavia, resta un buon motivo per sorridere agli uomini di Ernesto Valverde. L’ultima volta in cui i catalani sono usciti sconfitti dalla prima gara di campionato era il 2008 e sulla panchina blaugrana sedeva un certo Pep Guardiola. A fine anno arrivarono la Liga, la Copa del Rey e la Champions League. In una parola: Triplete. Un sogno che Messi e compagni sperano di realizzare anche in questa stagione. Chissà se la cabala troverà conferme…