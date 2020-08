Barcellona, Koeman cambia modulo: nuova posizione per Messi

La rifondazione sembra essere iniziata in casa Barcellona. I catalani hanno cambiato allenatore, affidandosi a Ronald Koeman. Il tecnico olandese ha già cominciato a lavorare e i mutamenti potrebbero essere davvero notevoli. Infatti, secondo quanto riportato da Don Balon, si opterebbe per un cambio di modulo, passando dal classico 4-3-3 al 4-2-3-1. Un modo per dare più copertura a Sergio Busquets, aiutandolo negli uno contro uno con il sostegno di Frenkie De Jong. Cambio di ruolo anche Leo Messi: la Pulce passerebbe dalle scorribande dalla fascia agli inserimenti come trequartista, avvicinandosi di molto alla porta.

REBUS

L’idea sembra davvero intrigante, ma resta un dubbio. Anche Quique Setien aveva tentato di attuare un simile cambio. Tuttavia il suo progetto era stato prontamente bocciato da parte della squadra, poco propensa ad adattarsi a un nuovo scacchiere tattico. A Koeman toccherà convincere i giocatori della necessità di cambiare.