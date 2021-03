Barcellona, Koeman crede nella Liga: “Noi ci siamo. Messi è la storia di questo club…”

L’Atletico Madrid frena in vetta, il Barcellona no. Vittoria netta dei blaugrana contro l’Huesca e 4-1 che riporta a -4 dalla capolista i catalani. Il tecnico blaugrana Ronald Koeman è contento dopo la vittoria dei suoi e ai media spagnoli, al termine della sfida di campionato, si mostra fiducioso anche per la lotta al titolo de La Liga.

Koeman ci crede: “Per la Liga ci siamo. Su Messi…”

“Liga? Ho sempre detto che questo è il nostro obiettivo: abbiamo perso tanti punti ma abbiamo reagito bene, ora non possiamo permetterci altri passi falsi anche se avremo ancora molte partite insidiose. Stiamo sbagliando poco e questo è un fattore che dà fiducia a tutta la squadra”, ha detto Koeman con molta convinzione.

Ancora decisivo nel 4-1 dei blaugrana Lionel Messi arrivato al traguardo di presenze di un’altra leggenda del club: Xavi. “Cosa posso dire di Messi. Non posso aggiungere nulla. Ha raggiunto Xavi come numero di presenze, è il giocatore più importante nella storia del Barcellona. E per fortuna che è ancora con noi”.