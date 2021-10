Barcellona, Koeman in discussione? Il tecnico: “Succede a tutti. E in Spagna…”

Ronald Koeman allontana le voci di un suo possibile esonero da parte del Barcellona

La stagione appena iniziata non si sta rivelando troppo tenera nei confronti del Barcellona. Infatti i blaugrana non sembrano riuscire a reggere il passo delle favorite per il titolo, come Atletico e Real Madrid. In Champions League, poi, la situazione è a dir poco disperata, con zero punti in due gare disputate e la qualificazione piuttosto complicata. Al centro delle critiche c'è il tecnico Ronald Koeman. L'olandese, però, allontana le voci di un possibile esonero in conferenza stampa: "Nessuno ha la tranquillità di essere allenatore perché tutto dipende dai risultati. E siamo in un Paese dove le cose sono ancora più esagerate".