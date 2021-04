Barcellona, Koeman insaziabile: “Primo titolo conquistato, ora voglio la Liga”

Il tecnico dei blaugrana non si vuole più fermare e mette nel mirino anche il campionato

Il Barcellona torna a sorridere dopo un periodo difficile. Ieri i catalani hanno messo le mani sulla Copa del Rey , conquistando così il loro primo trofeo stagionale superando nettamente l'Athletic Bilbao. Per la formazione blaugrana, ora la situazione si fa interessante. Archiviata la coppa nazionale, non resta che puntare alla Liga, con il vantaggio rispetto al Real Madrid di non avere altri impegni. Inoltre rispetto all'Atletico Madrid, il calendario sembra leggermente più favorevole.

Il tecnico Ronald Koeman lancia la sfida agli avversari. Queste le sue parole in conferenza stampa: "Credo che un grande club come il Barcellona debba sempre lottare a prescindere dalle circostanze. E lo abbiamo dimostrato. Penso che la squadra abbia sempre creduto di poter vincere qualcosa. Se proprio vogliamo mettere in evidenza un aspetto, è degno di nota l'atteggiamento fenomenale della squadra, soprattutto in coppa, perché abbiamo sofferto nel percorso che ci ha portati a questa sfida. Abbiamo già conquistato un titolo e ora puntiamo al secondo, vogliamo lottare per la Liga".