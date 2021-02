Barcellona, Koeman mastica amaro: “Le partite si vincono solo se si sta bene. Oggi dovevamo chiuderla prima”

Momento decisamente complicato per il Barcellona di Koeman che dopo il ko contro il Psg frena ancora e pareggia contro il Cadice in campionato. Il tecnico olandese ha analizzato la gara dopo il fischio finale: “Oggi abbiamo perso una grande chance per accorciare il divario – spiega Koeman in conferenza – , bisogna star bene per vincere le partite. Non credo che la lotta per il campionato si sia complicata più di prima, si è visto come nessuna squadra riuscirà a vincere tutte le partite, ci sono ancora chance. Mastichiamo amaro perchè avevamo praticamente vinto la partita, abbiamo avuto molte opportunità per chiuderla. Il problema non è stata la loro bella fase difensiva, potevamo far gol ugualmente. Dovevamo segnare il raddoppio molto prima”.