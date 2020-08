Barcellona, Koeman: “Mi piacerebbe allenare Messi, non so se devo convincerlo a restare”

Dopo il tracollo in Champions e una stagione chiusa senza titoli il Barcellona ha deciso di cambiare. Uno dei primi ad andarsene è stato Quique Setien, mai entrato in sintonia con il gruppo dei veterani. Al suo posto ci sarà Ronald Koeman, ex giocatore blaugrana e vincitore della Champions 1992 contro la Sampdoria.

LE PAROLE DI KOEMAN SU MESSI

Durante la presentazione il nuovo allenatore ha parlato del futuro di Leo Messi: “Non so se dovrò convincere Messi a restare, chiaro che quando hai il miglior giocatore al mondo vuoi che rimanga. A me piacerebbe lavorare con lui perchè è uno che vince le partite, se mantenesse il livello che ha sempre avuto sarei contento di tenerlo. Ha un contratto, è del Barça: da oggi ne parlerò con lui, anche perchè è il capitano. Faremo delle scelte, spero che Messi resti ancora per molti anni qui”.