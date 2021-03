Barcellona, Koeman “promuove” Laporta: “Dà molta fiducia agli allenatori”

Joan Laporta è il nuovo presidente del Barcellona. Il club catalano ha scelto il successore del discusso e contestato numero uno Josep Maria Bartomeu. Dunque per i blaugrana si apre un’era cruciale per il futuro della squadra allenata da Ronald Koeman. Sono tanti i dubbi sulla squadra spagnola: sarà ancora in grado di dominare in Europa e in Spagna come avvenuto proprio sotto la vecchia gestione di Laporta dal 2003 al 2010?

FAVOREVOLE

In conferenza stampa, lo stesso Koeman ha espresso il suo punto di vista su questa elezione: “Per la società è molto bello avere un presidente come lui e poter lavorare per migliorare le cose. Conosco Laporta, ci siamo salutati più volte in altre occasioni. Conosco anche Rijkaard, che ha lavorato con lui. So che Laporta dà tanta fiducia agli allenatori, ma alla fine tutto dipende dai risultati”.