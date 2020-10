Barcellona, Koeman risponde a Griezmann: “Faccio le scelte migliori per il bene della squadra”

Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa presentando la partita che vedrà domani opposti i catalani al Getafe.

LE PAROLE DI KOEMAN

L’allenatore olandese ha voluto rispondere alla stoccata rifilata da Griezmann: “Ognuno ha il diritto di dire ciò che pensa – ha spiegato Koeman. Sappiamo che questo genere di cose può accadere. Ho parlato con Antoine ieri pomeriggio, ma non per quello che ha detto. Abbiamo parlato della sua posizione e delle prestazioni dei giocatori. Gli ho detto che cerco di fare il meglio per la squadra e penso che la sua posizione sia quella di laterale destro, ma allo stesso tempo può giocare da 10 e 9, e alla fine decido cosa è meglio fare per la squadra, e poi ogni giocatore deve ottenere il massimo dalle scelte fatte”.