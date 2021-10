Barcellona, Koeman rivela: “Ancelotti mi ha incoraggiato dopo il Clasico”

Ronald Koeman rivela un retroscena riguardante il post gara del Clasico perso dal Barcellona contro il Real Madrid

Il Barcellona continua a stentare nelle gare più importanti della stagione. In Champions, i catalani sono attualmente in terza posizione nel girone di Champions League e la qualificazione pare lontana. In campionato la situazione non migliora: infatti i catalani sono reduci dalla sconfitta nel Clasico contro il RealMadrid. Tuttavia il tecnico RonaldKoeman è fiducioso. Infatti in conferenza stampa rivela un retroscena risalente a domenica, dopo la sfida con i Blancos di Carlo Ancelotti: "Noi allenatori facciamo fatica anche quando si vince, c'è pressione a ogni livello, ma nelle grandi squadre ce n'è di più. Ancelotti lo sa bene, da allenatore di grande esperienza, e sa qual è il suo ruolo. Abbiamo parlato di questo e mi ha incoraggiato. Sa molto bene che in questi club, quando le cose non vanno come ti aspetti, c'è più pressione". Insomma la fiducia resta intatta, almeno per ora.