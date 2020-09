Barcellona, Koeman: “Saremo indifferenti nei confronti di Suarez. Ansu Fati…”

È stata decisamente buona la prima partita di Ronald Koeman sulla panchina del Barcellona, con un netto 4-0 dei catalani inflitto al Villareal ed un Ansu Fati in grande spolvero. Koeman però torna a parlare anche di Luis Suarez, il Pistolero è stato subito protagonista con una doppietta e un assist al debutto con la maglia dell’Atletico Madrid.

L’INDIFFERENZA DI KOEMAN

“Se farà gol con l’Atletico non saremo felici per Suarez, se non dovesse segnare non regnerà la tristezza”. Subito una stoccata di Koeman al Pistolero nella prima domenica che vede separati il Barcellona e il suo ex attaccante.

AUGURI – “Suarez è un attaccante molto forte – ha precisato l’allenatore olandese dei blaugrana – gli faccio gli auguri per questa sua nuova fase della carriera, noi però dobbiamo pensare a noi e al nostro percorso.

FATI – Koeman, parlando in conferenza stampa, ha poi voluto elogiare la prestazione di Ansu Fati, mostruoso nella gara contro il Villareal: “Ansu ha fatto una partita importante, quando è uscito gli ho detto che ha giocato ad un livello altissimo, seguendo le mie indicazioni ed attaccando la profondità. È un ragazzo bravo e in gamba, deve continuare ad allenarsi e a crescere così”.

WANDA NARA È INCONTENIBILE