Barcellona, Koeman sconfitto e beffato: rischia 4 turni di squalifica dopo parole sul Var nel Clasico col Real Madrid

Neppure il tempo di esultare per la vittoria in Champions League del suo Barcellona che per Ronald Koeman potrebbe arrivare una brutta notizie. Come scrive il Sun, infatti, il mister blaugrana potrebbe andare incontro ad una squalifica di 4 giornate in Liga dopo le parole sull’uso del Var a seguito del Clasico di campionato contro il Real Madrid.

Koeman: rischio squalifica

Come scrive il tabloid britannico, per il mister del Barcellona Ronald Koeman potrebbe arrivare la beffa a seguito del Clasico disputato in Liga contro il Real Madrid. Al tecnico non era andato giù l’utilizzo e l’intervento del Var in riferimento a qualche azione dubbia come la trattenuta che ha poi portato al rigore per i blancos che ha aiutato ai fini della vittoria.

Le sue parole, per altro molto critiche, potrebbero costargli una lunga squalifica. Il Sun afferma che potrebbero essere ben 4 le giornate in cui il tecnico olandese potrebbe trovarsi lontano dalla panchina e dunque impossibilitato a dirigere il Barcellona sul campo. Oltre al danno della sconfitta, quindi, pure la possibile beffa…