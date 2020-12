Barcellona, Koeman: “Troppe critiche, i tifosi devono capire che non si può vincere sempre”

La vittoria contro il Levante ha ridato un briciolo di tranquillità in casa Barcellona, in una stagione iniziata in maniera molto complicata. A scatenare nuove critiche nel mondo blaugrana però è stato il discusso ingresso di Umtiti nei cinque minuti di gara finali contro il Levante: “Posso capire le critiche quando perdi quattro o cinque partite – afferma Koeman in conferenza stampa – , ma non capisco le maldicenze per aver messo un difensore in più negli ultimi cinque minuti quando devi vincere una partita”.

“DIFFICILE VINCERE SEMPRE”

PRESSIONE – Il tecnico del Barcellona sa che le aspettative in casa Barcellona sono sempre elevate: “In questo club c’è pressione perchè si vuole vincere tutto ogni anno. La gente ci è abituata, ma a volte non è possibile, perché ci sono cambiamenti in una squadra e bisogna saper accettare l’arrivo di questi momenti. Capisco che lottare per i titoli è l’obiettivo, ma è difficile”.