Barcellona, la carica di Messi: “Torneremo a lottare su tutti i fronti, ho fiducia in…”

Il capitano, il comandante che non lascia mai la propria nave, anzi: colui che rilancia in vista della prossima stagione, che dovrà essere vincente. Parliamo di Leo Messi, che con un tono piuttosto forte e sorprendente ha aizzato i tifosi del Barcellona al Camp Nou prima del match contro l’Arsenal per il trofeo Gamper: “È difficile pronunciarmi dopo quanto accaduto nella scorsa stagione – ha cominciato il discorso l’argentino -, ma non ho nessuno rimpianto, come dico sempre. Io confido in questo progetto, in questi giocatori, in questo staff tecnico. Non ho alcun dubbio che torneremo a lottare alla grande su tutti i fronti. Il finale della scorsa stagione non è stato un granché, ma dobbiamo dare valore alla Liga conquistata, l’ottava negli ultimi undici anni. Forse ora non ci rendiamo conto di quanto sia importante. Ripartiamo con rinnovata speranza e nuova fiducia”.