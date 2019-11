Barcellona, la confessione di Piqué: “Troppi impegni, dormo a malapena quattro o cinque ore…”

Una vita piena di impegni, quella del difensore del Barcellona Gerard Piqué. Il giocatore, oltre a dover mantenere fede agli impegni con la propria squadra, è infatti molto attivo anche al di fuori del campo, gestendo la Kosmos, società da lui fondata, e l’FC Andorra, club di cui è presidente. Un’agenda sempre fitta di appuntamenti, come ammesso dallo spagnolo a El Pais Semanal.

SONNO – “Dormo a malapena quattro o cinque ore, ho bisogno di tempo per tutto. Il Barcellona ha capito la situazione e non ci sono problemi: uso il mio tempo libero per dedicarmi a ciò che mi piace. Alcune mie dichiarazioni? Mi diverto, le considero parte dello spettacolo. Dopo due giorni nessuno si ricorda cosa hai detto: puoi anche dire una menzogna e non importa”.