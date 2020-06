Barcellona, la Liga si allontana: pari con l’Atletico e assist al Real

Il Barcellona non sa più vincere. I Blaugrana di Setien infilano il terzo pareggio negli ultimi quattro incontri e rischia seriamente si abbandonare ogni chance di conquistare il campionato. I catalani impattano contro l’Atletico Madrid, bissando il 2-2 rimediato contro il Celta Vigo e potrebbero ritrovarsi a 3 punti di distacco dal Real Madrid, ma con gli scontri diretti che penalizzerebbero la formazione campione di Spagna uscente e permetterebbero a Zidane di festeggiare.

LA GARA

Le due squadre si ritrovano a distanza di cinque mesi dalla semifinale di Supercoppa di Spagna, quando i Colchoneros eliminarono i Blaugrana, allora allenati da Valverde. I catalani partono forte e ringraziano Diego Costa che al 12′ si rende protagonista di un goffo autogol, battendo il proprio portiere Oblak sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Quattro minuti dopo arriva la risposta dell’Atletico: calcio di rigore procurato da Carrasco e realizzato da Saul. La reazione del Barcellona è tutta nei piedi di Leo Messi: l’argentino cerca per due volte di bucare Oblak, ma prima non trova la porta e poi si vede negare il gol da una grande parata del numero 1 sloveno. L’argentino si prende la rivincita a inizio ripresa: penalty trasformato con il cucchiaio. Sembra una gara in discesa per il Barça, ma al 62′ arriva il pari, sempre dal dischetto, a opera di Saul. Finisce 2-2 e il Barcellona rischia davvero grosso.