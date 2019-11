Barcellona, la panchina di Valverde traballa: il successore potrebbe venire dall’Argentina

Una stagione fra alti e bassi, quella vissuta fin qui dal Barcellona. I blaugrana hanno infatti mostrato alcune lacune, soprattutto in campionato, facendo preoccupare non poco la dirigenza del club. E non a caso la posizione del tecnico Ernesto Valverde si sarebbe fatta traballante, con la società che starebbe valutando un cambio di guida tecnica nella prossima stagione.

IDEA – Tra i candidati per prendere il posto dello spagnolo vi sarebbe anche l’allenatore del River Plate Marcelo Gallardo. L’ex centrocampista viene ritenuto l’uomo ideale per trasmettere personalità e qualità di gioco al Barça, chiamato ad essere competitivo sia in patria che in Europa.